ELU25 Juku-Kalle Raid: Palestiina pootsman Greta Thunberg ja tema 100 purki beebitoitu terroristidele

verekraani avas Palestiina.

Lastest inimkilp

Ning kui me pajatame, et "Iisrael tapab tuhandeid lapsi", siis paraku on Hamas ja Palestiina oma noorsoo ise inimkilbina ette seadnud.

Niikaua kuni Hamasi staabid asuvad koolides, haiglates ja lasteaedades, on väga keeruline sellest terrorismipuntrast jagu saada. Ja üsna keeruline on võidelda ka radikaalidega, kes usuvad, et neil on tappa silmagi pilgutamata kõiki mittemoslemeid, sest nood on Allahi vaenlased.

Pealegi satub surnud terrorist kohe paradiisi, kus teda ootavad nomenklatuurile mõeldud hüved. ​

Pealegi satub surnud terrorist kohe paradiisi, kus teda ootavad nomenklatuurile mõeldud hüved. Kui surma saavad lasteaialapsed, see inimkilp, siis – heh! –, pole viga, ka neid ootab igavene au Allahi paremal põlvel.

Läbi rääkida raketiheitjaga?

Iisrael on konkreetselt teatanud, et kustkohast rakett välja lastakse, sinna pannakse pauk tagasi. Aga kui rakett lendabki kohale haiglast? Ongi kohe naiste ja laste laibad kõikjal maailmas uudisekraanil. No kuidas, öelge palun, peaks nende terroristidega "rääkima"?

Kenad nunnud naiivitarid soovitavad ju ka Venemaaga "rääkida". Mis te sõdite! Andke alla, "rääkige läbi".

Palestiina ja Hamas käituvad erakordset künismi ilmutades. Sooviga tappa ära kõik juudid, lüüa laiali Iisraeli riik ning figureerida oma "püha sõjaga" kõigis planeedi telekanaleis ja võrreldes surnud lastega, on see laste sihtmärgiks upitamine niiöelda tite piss.