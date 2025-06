VIDEO Jürgen Ligi poja õuele ilmus karu: nunnumeeter kipub seekord kergelt tõrkuma

«Innustatuna ilmselgelt me pere sõbralikkusest Värska kodunastiku vastu ilmus me Sandri pere õuele Harjus kohe elama ja puhkama karu. Lapselastest, akna- ja ukseklaasidest lahutab teda siin ainult mõnikümmend meetrit ja me nunnumeeter kipub seekord kergelt tõrkuma,» kirjutab Ligi Facebookis. «See nüüd pole enam päris loodusjutt ega -film, vaid 4- ja 2-aastaste elavad elamused. Kommentaariumis karuvaatleja Robi, postil otse lasteaiast tulles sooviga viivitamatult metsa minna,» lisab ta ning jagab videot, kus on näha koduaia tiigis suplevat mõmmikut.