Uue sisekujunduse keskmes on kullast pildiraamid, kullast kujud, kullast trofeed, kullast krooniliistud ja kullast joogialused. Wall Street Journal teatas, et Trump kutsus ümberkujundamisel appi oma Mar-a-Lago «kullamehe», kes on eritellimusel valmistanud kõik ovaalkabinetis olevad kullatud esemed. Võrreldes varasemate presidentidega on Trumpi ovaalkabineti kujundus maksimalistlik ja särav meistriteos.