VIDEO Tallinna lauluväljaku tegevjuhi Urmo Saareoja sõnul on suurartistid Eesti majandusele vajalikud: turistid jätavad oluliselt suure summa endast maha

Tallinna lauluväljakul toimub see suvi eriti palju üritusi ja kõik on Tallinna lauluväljaku tegevjuhi Urmo Saareoja sõnul sama olulised nende jaoks: «Loomulikult kõik üritused on meie alal olulised, aga mida mina olen armastanud alati öelda, et minule isiklikult väga meeldib, kui me saame selliseid rahvusvahelisi suurartiste meie alal võõrustada. See on see koht, kus me ei ole ainult riigisiseselt tähtsad, vaid oleme tegelikult ka globaalselt ja laiemalt. Kõik see lähiregioon, mis meil siin ümber on – Soome, Rootsi, Läti, Leedu –, kõik see publik tegelikult on ju ka täna siia tulemas. Ja see on meie majandusele mõistagi ju hea, et iga turist jätab ikkagi Eestisse arvestatava summa raha, hinnanguliselt selline 200-300 eurot. Ja kui turiste on ikkagi siin 35-40 protsenti, siis Eesti majandus saab väga tugeva tõuke tänu kontserdile, mis siis Tallinna lauluväljakul toimub.»