Joachim Streit pole Kanadasse kunagi jalga tõstnud. Kuid see pole takistanud Saksa poliitikut alustamast visalt ühemehekampaaniat, mida ta kirjeldab kui ambitsioonikat: et Põhja-Ameerika riik Kanada liituks Euroopa Liiduga (EL) ja saaks 28. liikmesriigiks, mitte ei saaks Trumpi tahtmise kohaselt USA 51. osariigiks, kirjutab The Guardian.