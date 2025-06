KLÕPS «Kui Justin tahab nutta jõge, siis...» Pakendikeskus üllatas taas humoorika reklaamiga

«Kurvad uudised. Lausa sellised, mis ajavad nutma. Lisaks sellele, et Lauluväljakule on oodata sadu ja sadu inimesi, on õhtuks oodata ka vihmasadu. Kas lausa sellist, mis tekitab jõe või järve, seda on raske öelda. Aga ütleme lihtsalt, et meelt ei tasu heita! Bring sexy back ja tõmba selga korduvkasutatav vihmamantel. Ja kui sul on vihmamantel, siis isegi vihm can´t stop the feeling!» naljatletakse postituses, kus kutsutakse üles õhtuseid kontserdikülastajaid viimasel hetkel veel vihmamantlit ostma.