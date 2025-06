«Uskumatu, et su naer ei täida enam meie vestlusi ja su kohalolu ei too enam valgust meie päevadesse. Sa olid nii elujõuline, nii rõõmus, alati naeratav. Sa olid üks neist haruldastest inimestest, kellel oli võime tõsta kõigi tuju – isegi siis, kui endal polnud kerge. Sinu siiras naer ja pidev elurõõm olid nakkavad. Sa ilmusid alati kohale särava pilguga ja naeratus näol, nagu oleks iga päev midagi tähistada. Ja võib-olla sinu jaoks oligi – sa elasid päriselt, täiega, iga päev. Ma ei unusta iialgi neid hetki, kui me koos olime. Kõik need lõbusad arutelud elu üle, hetked, kui naersime nii, et pisarad silmas… Sa suutsid alati leida põhjuse naeratamiseks. Sa nägid elu kerguse ja soojusega, mida paljud meist alles õppisid. Sa õpetasid mindki olema tänulik väikeste hetkede eest – ja nüüd on need hetked mulle hindamatud mälestused. »