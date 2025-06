Politseiga vaidlev mootorrattur: kiiruskaamerad on vaid riigile raha teenimiseks

Sellele teadmisele vaatamata on liikluses terve hulk inimesi, kes tahavad jätkuvalt kiiresti sõita, isegi üle lubatud limiidi. Kiiruseületamist jälgivad kaamerad on nende jaoks vaid politsei rahakogumiskampaania ning takistavad nende elustiili.

Kuna mootorratturid on avarii korral väga ohustatud sihtgrupp, siis tuletas politsei liiklusjärelevalvekeskus meelde, et nüüd hakkavad kiiruskaamerad jäädvustama juhte ka tagantpoolt, sealt, kus asub mootorrataste numbrimärk. Enne said motomehed jääda anonüümseks, kuna mootorrattal ei ole ees numbrimärki ja juht kannab kiivrit.