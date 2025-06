«Me kutsusime narkootikume «vintage-riieteks»,» meenutas Cyrus, «kui mu raamatupidaja küsis, kus on see 13 750-eurone John Lennoni T-särk, mille ma väidetavalt ostsin, siis ma lihtsalt valetasin ja ütlesin, et see on kuskil hoiul. Tegelikult ei olnud mingit särki – olin selle raha narkootikumide peale kulutanud.»