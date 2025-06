Hiljuti Päri külla Viljandi maakonda kolinud Kati (nimi muudetud) läks 7. juuni õhtul kell 21.00 oma koeraga jalutama, kui teda tabas kohutav sündmus.



«Läksin Päri külas kodunt välja, et oma väikest koera jalutada. Meil oli külas teine lastega pere. Sõbranna koos 4-aastase pojaga tuli minuga kaasa. Me ei võtnud isegi telefone kaasa. Kes oleks osanud arvata, et midagi halba võib juhtuda. Oleme siin külas uued elanikud ja ei tea veel siinseid asju. Jalutasime mõnede ridaelamute võrra edasi, olime kusagil lasteaia läheduses kui järsku ilmus puu tagant suur saksa lambakoer ja sööstis meie suunas. Taipasin, et ta tahab mu koera ja tõmbasin viimasel hetkel koera rihmast üles, omale sülle, mispeale suur lambakoer hüppas minu peale üles ja hammastega kätte, püüdes minult koera kätte saada,» räägib ohver toimetusele.



«Ma kiljusin hirmust, sest ma kartsin, et ta vigastab mu kõhubeebit. Keerasin külje ette ja nii ta mu käe kallale hüppas.​ Mu suur hirm ja mure oli, et ta ei saaks mu kõhule pihta. Ta jäi kuidagi hammastega kampsunisse ja siis rebis end lahti nii, et kampsun ragises,» lisab naine ning kinnitab, et õnneks lõppes kõik hästi tänu tema sõbrannale.



«Sõbranna päästis mu. Sest tema suutis olla hästi konkreetne ja teha kurja häält, et koer eemale peletada aga too ei andnud nii kergelt järele. Pidi ikka vaeva nägema, et temast lahti saada ja siis me ka ei julgenud eriti liigutada. Liikusime hästi aeglaselt edasi ja see koer liikus meist veidi eemal meiega kaasa ja hoidis silma peal. Nii et ma pidin oma 10 kg koera kõhul kuni koduni süles kandma, sest see elukas oleks ta kohe maha murdnud muidu. Olime koguaeg valvel, et tõmmata sülle laps, kui see elukas tagasi tuleb ja et kaitsta end,» sõnab Kati lõpetuseks.



Antud juhtumit kajastati ka kogukonna Facebooki grupis «Päri küla».



