MeToo liikumise algataja sõnul on üks muusikastiil naiste suhtes vaenulik: aastaid on küsitud, millal sellest rääkima hakatakse

Praegu on käimas New Yorgis paralleelselt kaks märgilist kohtuprotsessi – Sean​ Combsi ehk Diddy ja Harvey Weinsteini juhtumid. #MeToo looja Tarana Burke ütleb, et mõlemad juhtumid on liikumise jaoks väga tähendusrikkad. MeToo edu mõõdupuuks ei ole tema sõnul pelgalt süüdimõistvad otsused, vaid see, kui palju ohvreid leiab oma loo jagamisel tuge ja mõistmist.