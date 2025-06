ELU25 Kutsehariduse lüngad: miks haridusliku erivajadusega noored võivad vajaliku abita jääda

Hea meel on tõdeda, et Haridus- ja Teadusministeerium on neid Riigikontrolli soovitusi asunud ka arutama ja ellu viima.​

Ministeerium lähtub sellest, et kutseharidus peaks olema tugev alternatiiv üldharidusele, pakkudes praktilisi oskusi ja otsest teed tööturule. Kuid Riigikontrolli auditi üks sõnum on, et selleks peab süsteem toimima ka nende jaoks, kes vajavad lisatuge. Praegune olukord tähendab, et me raiskame nii noorte potentsiaali kui ka ühiskonna ressursse. Iga noor, kes saab õige toe õigel ajal, on investeering meie kõigi tulevikku.