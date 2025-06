ÜLE 10 000 JÄLGIJA Mõne kuuga suurt populaarsust kogunud Roosa Pipar: ma ei katseta, vaid lendan kohe peale!

Sisulooja Roosa Pipar rääkis Vikerraadios , et on suutnud sotsiaalmeedias mõne kuuga koguda üle 10 000 inimesi enda kokkamisi ja tegemisi jälgima. Kuidas see tal enda arvates õnnestus? «Ju siis oli puudu niisugusest positiivsest eestlasest (naerab), mida ei ole väga palju näha. Ma teen lihtsaid retsepte tavalisele inimesele.»

Nime Roosa Pipar on ta kasutanud juba kümme aastat ning naine ütleb, et kuigi ta oma kodanikunime ei varja, tuleb see väga harva jutuks. Ta kirjeldab, et sügisel hakkasid tekkima koka kutsehaigused ning ületöötamise tõttu oli raske paarikiloseid asju tõsta. Siis sai selgeks, et tuleks midagi muud endale leida.