FOTOD Tallinnas Lasnamäel süttis öösel auto. «Hirmutav on autot nendesse hoovidesse jätta!»

Päästeameti pressiesindaja ütleb, et häirekeskus sai 7. juuni öösel kell 01.17 teate, et põleb sõiduauto. «Leek oli rehvide juures. Päästjad jõudsid kohale kell 01.25. Tegemist oli hübriidautoga. Põhjust me ei tea, sellega tegeleb politsei,» ütles pressiesindaja.