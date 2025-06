Möödunud aastal aasta suunamudija tiitli pälvinud Jüri Ratas räägib, et saadud tiitel andis talle sisuloomises juurde enesekindlust. «Kui sa teed oma tööd hingega, et sa ei timmi kõiki videosid viimase peale, siis see läheb inimestele korda,» ütleb ta.