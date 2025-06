SEADUSEGA KEELATUD! Nikotiinipadjakesed viivad vangi: Prantsusmaa kehtestas mokatubaka omamise eest karmimad karistused kui heroiini eest

Prantsuse võimud põhjendavad uut reeglit vajadusega kaitsta rahvatervist ja ennetada sõltuvuse levikut, eriti noorte seas. Nikotiinipadjakesed, mida peetakse suitsuvabaks alternatiiviks traditsioonilisele tubakale, on viimasel ajal muutunud eriti populaarseks just sportlaste ja noorte seas.

Ametnike hinnangul on toode liiga atraktiivne ja sõltuvust tekitav. Turiste ega kohalikke see uudis ei rõõmusta. Inimeste jaoks tundub karistusmäär ebaproportsionaalne, eriti arvestades, et näiteks heroiini omamise eest karistatakse Prantsusmaal märksa leebemalt.



Alates 26. maist on kogu riigis keelatud nikotiinipadjakesed ja uue seaduse kohaselt võib nende omamise, kasutamise või impordi eest saada kuni viieaastase vanglakaristuse ja jahmatava 375 000 euro suuruse rahatrahvi.​