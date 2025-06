GALERII Trad.Attack! hullutas Toompargis viimase kontserdiga fänne

«11 aastat tagasi alustasime Trad.Attack!-iga, et paaril korral aastas täiesti pingevabalt kokku saada, näiteks folgil, lennata lavale ja jämmida vanu häid trad (lühend sõnast traditional või traditsionaalne) lugusid, mida teame juba aastaid. Kutsuks lavale muusikuid, kes on samuti festivalil, paneks pärast pidu, lendaks kõrgel, kukuks pehmelt, võtaks vabalt ja naudiks elu…» kirjutas bänd pressiteates veebruarikuus.

«Tänaseks oleme käinud 39 erinevas riigis, esitanud Eesti pärimusest inspireeritud laule, loitse, sajatusi, mänge ja kamaluga keelemurdeid, millest mõned kõlavad veel tänagi. Meiega on läbi aegade liitunud taustalauljad, tantsijad, koreograafid, grimeerijad, juuksur-stilist, agendid, day-to-day-mänedžer, sotsiaalmeediaeksperdid, helihullud, valgusvõlurid, lavamänedžerid, trummitehnikud, fotograafid, videograafid, isiklikud turvamehed, torupillitehnik ja teab veel kes. Nad kõik on meie hullude ideedega alati kaasa tulnud ja nemad esindavad kõiki tugisambaid, millel me seisame ja tundume pikemad, kui tegelikult oleme,» seisis teates lisaks, kus anti üheskoos teada bändi pausile minekust.