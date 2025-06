VIDEOINTERVJUU Katrin Lust: Eesti kõige seksikamad naised on hoopiski Võrumaal ja Setomaal

Kellelt pärineb Katrini imeline kleit, mida ta meelelahutusauhindade galal kandis? «Vaatasin ETVs sellist saadet nagu OP!. Seal oli üks neiu, kes läks ERKI moeshowle. Tema nimi on Kristina Oja. Ta näitas oma kollektsiooni. Ta teeb kudumeid. Mind ei ole kunagi elus tabanud see tunne, et mulle tohutult meeldib see,» räägib Katrin, kes palus seejärel, et noor disainer talle kleidi teeks. «Mul on äärmine au ERKI moeshow loomingut kanda. Mulle väga meeldib tema stiil,» räägib Lust noorest andekast disainerist.