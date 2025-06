SÜDAMLIK VIDEO Elina Nechayeva jagas esimest korda fännidega imeilusaid kaadreid pulmapäevast ning lapsesaamisest

«Süda täis armastust. Minu albumilt «DREAMS». Ma tegin selle video ise, põimides kokku oma elu kõige intiimsemad hetked ehk minu pulmapäeva ja emaks saamise teekonna. Lugu minu hingest, rääkides armastusest, mis kestab ja muudab. See on minu süda, täiesti avali. Loodan, et see jõuab ka sinuni,» kirjutab naine enda värskes postituses, kus jagab imeilusaid kaadreid.