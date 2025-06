VIDEOD Labubu hullus vallutab maailma – miks kõik temast räägivad

Kõigepealt: Labubu on tüdruk. Inimesed arvavad sageli, et ta on poiss, aga fännid parandavad selle kiiresti. Labubu pole ka iseseisev tegelane, vaid osa suuremast grupist nimega Koletised, mille lõi Hongkongi kunstnik ja kirjanik Kasing Lung. Koletised debüteerisid 2015. aastal Põhjamaade mütoloogiast inspireeritud pildiraamatute triloogias ja 2019. aastaks oli Hiina mänguasjagigant Pop Mart muutnud need tänapäeval tuntud populaarseteks kollektsioonitegelasteks.