Mahukas sadulõmblusega käekott, mille inspiratsiooniks oli näitleja ja laulja Jane Birkin (1946-2023) , on Sotheby's oksjonimaja avalduse kohaselt 10. juulil toimuval moeikoonide esemete müügil, kirjutab CNN .

Sotheby's teatas, et originaal Birkinina tuntud täiesti must nahast käekott on üks esimesi ajatuid lukuskaupu, mis loodi umbes 40 aastat tagasi pärast Birkini ja toonase Hermèsi tegevjuhi Jean-Louis Dumas' juhuslikku kohtumist lennukis.