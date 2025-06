Paide linnavalitsus on kinnitanud, et tööle võtmise hetkel ei olnud nende käsutuses infot, mis oleks Piiritsa ametisse määramist välistanud. Piiritsa tööleping lõpetati tema enda soovil. Varasemalt töötas Piirits ka Jõgeva vallas laste heaolu spetsialistina. «Kuuuurija» saates sai sõna Jõgeva alevikus elav Natalja, kes väidab, et on Piiritsaga kokku puutunud olukordades, kus naine on käitunud ähvardavalt.