Sünnipäevalaps Andrei Zevakin oma tuntusest ja edust: tuleb olla järjepidev ning koguaeg midagi toota

6. juunil 29-aastaseks saanud muusikaprodutsent, laulukirjutaja ja sisulooja Andrei Zevakin ütles Elu24-le, et viimane aasta 20ndates tundub talle osaliselt imelik, kuid eriliselt ta seda üle ei tähtsusta. «Päris imelik, aga tegelikult on sellega vaikselt ära harjutud, et mis seal ikka... Vaikselt leppinud sellega, et 30 varsti kukub. Tuleb võtta kõik, mida viimane aasta enne numbri muutumist pakub. Tegelikult arvan, et kõik läheb ikka nagu muidu, seega väga vahet pole, kas 25, 29 või 30.»