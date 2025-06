ARMAS KLÕPS Filmimees Ilmar Raag elust pisipojaga: hommikul ei tundu kõik enam nii traagiline, sest elu läheb alati edasi

«Kusti ärkab ülesse. Ma ei jõua kellelegi helistada. Kusti valvab kiivalt, et ma lahkuks ta juurest kuhugi. Nüüd suudab ta ainult minu süles etendada väga tasakaalukalt kohe-kohe uinuva musterpoisi rolli. Märkamatult on kätte jõudnud õhtu ja ma ei ole ridagi kirjutanud. Televiisorist mängib vaikselt Aktuaalne Kaamera, mida ma ei kuula. Juba mõnda aega on mind purenud kahtluseuss, et maailm omandab tunneli kuju ja eespool paistab jama. Mõistus ütleb, et see kõik on välditav, aga ma tean ka faktiliselt, et täna oleme veel väga haavatavad. Kui ma sellest liiga palju räägin, siis peetakse mind va​rsti ebameeldivaks külahulluks. Ja samas on see kõik võib-olla seotud väsimusega.»