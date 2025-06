FOTOD Lapsed näljas, vanemad vihased – Pärnu lasteaedades läks pärast hanke võitnud toitlustaja kaasamist olukord totaalselt käest

Pärnu lasteaias käivate laste vanemate pahameel on sellel nädalal olnud laes: võsukeste toit on hilinenud ning kogused ja kvaliteet kaugel sellest, mida võib pidada piisavaks. Kui varem valmistasid lasteaedadele söögi kohalikud kokad, siis juunist hoolitseb toidu eest hanke võitnud Baltic Restaurants Estonia, kelle teenuse osas on ka Pärnu linn väga kriitiline. Ühe lapsevanema sõnul läksid lapsed lasteaias tühja kõhuga nutu saatel magama. Ettevõte vabandab saadetud pressiteates Pärnu lasteaedade toitlustuse «konarliku alguse pärast».