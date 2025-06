VIDEO «Šimpans keeras viinapudeli korgi lahti ja võttis lonksu...» Tallinna loomaaed on hädas pahatahtlike külastajatega

«Õlu on veel kerge jook, aga ma mäletan, kuidas šimpansile anti viina, peaaegu täis pudel. Ta keeras korgi lahti, võttis lonksu ja pani selle ilusti kinni,» rääkis loomaaia peaarst Aleksandr Semjonov, lisades, et sellel «​naljal»​ olid karmid tagajärjed. «Järgmisel päeval oli tal väga halb olla, pidime temaga koos troopikamajas olema, et teda turgutada.»

Ka näiteks kaameli aiast on loomaaia töötajad leidnud kraami mandariinidest kuni Vana Tallinnani.

«Meil on kaamelitele ja ka elevantidele antud hallitatud leiba,» märkis loomaaia juhtivspetsialist-kuraator Inari Leiman. «Et inimene seda ei söö, aga loom võib küll,» avab ta mõningate inimeste mõttemaailma. «Päris palju on tulnud parim enne porgandeid, kergelt mädanenud... Sama põhjendusega, et loom ju võib.»

Nii see aga ei ole. Paraku on Tallinna loomaaias mitmed loomad surnud just seetõttu, et on mekkinud külastajate antud hallitanud toidukraami. «Tuleb arvestada, et enamik loomaaia loomadest on isegi õrnema seedimisega kui inimesed,» märgib Leiman.

Nii uskumatu kui see ka ei ole, siis ainult toiduga paraku ei piirduta. On ka pahatahtlikke inimesi. «On olnud juhtumeid, kus inimesed on söötnud loomadele leiba, kuhu sisse on nõelu peidetud,» avaldas Semjonov.