Karl-Erik Taukar vabakutselise muusiku elust: see on sihuke vastutus

Karl-Erik Taukar uue singli «Hooletu» keskmes on lähedased inimsuhted ning mehe sõnul on usaldusväärsed inimesed elus üks olulisemaid aspekte. «On tähtis, et elus oleks keegi, keda sa võid usaldada, et sa ei pea alati ainult üksi enda eest väljas olema,» kirjeldas ta.

Laulja tunnistas uue loo puhul, et tema enda puhul ei ole tegemist eriti muretu inimesega ning ta veedab oma elus muretsemisele rohkem aega, kui peaks.

Selleks on Taukari sõnul mitu põhjust, millest üks on see, et ta on valinud vabakutselise muusiku karjääri.

«Ma pean kogu aeg mõtlema selle peale, et mu bändil oleks kalender täis ka järgmisel aastal ja see on sihuke vastutus, mille ma olen endale võtnud.»

Pea kõik lood, mille Taukar on aastate jooksul välja andnud, on võitnud eestlaste südamed. See on aga tähendanud ka seda, et singlite vahele jääb vahel üsna pikk paus. Sel aastal on lood aga teisiti, sest aasta teises pooles on tal plaanis veel uut muusikat välja anda.



«Sellel aastal on küll selline plaan, et ma ühe looga ei piirdu. Ma tahaks ikkagi sügisel ka midagi välja anda,» lubas Taukar raadios.

Lisaks uutele lugudele on Taukaril veel üks muusikaline eesmärk: nimelt pole ta kunagi andnud välja duetti mõne naisartistiga. Siiski pole ta seda mõtet maha kandnud.



«See on nagu see üks kaart, mis mul on veel mängimata. Ma arvan, et see veel tuleb,» lausus Taukar.