Soomel on mustadeks päevadeks varutud 200 000 automaatrelva, mis on toodetud endises Ida-Saksamaal ja Hiinas. Need relvad osteti 1990. aastate alguses soodsalt, sügava majanduslanguse ajal. Tulevikus plaanitakse need asendada NATO-standarditele vastavate uute mudelitega. Lisaks on varudes miljoneid padruneid, mille kasutamist koolitustel piirab neis sisalduv elavhõbe.