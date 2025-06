PEALINNA ELURIKKUS Kas muru niitmine ja puukide arvukus on omavahel seotud? Ametkonnad jäävad erinevatele seisukohtadele

Teisipäeval avaldasime videoloo Tallinna parkide seisukorrast. «See, missugusesse seisu on Tallinna linna haljastus lastud, on lihtsalt rohkem kui piinlik,» leidis näiteks üks kodanik. «Linnaisad räägivad, et tegu on elurikkusega, aga tegelikult tundub, et haljastuse raha liigub ilmselt lihtsalt kuskile mujale ja linn kasvab maltsa elurikkuse sildi all!»