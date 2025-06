Viinis asuv päevaleht Kurier avaldas eelmisel reedel Eastwoodiga tehtud küsimuste ja vastuste sarja, mida loeti nädalavahetusel kogu maailmas Oscari võitjast näitleja avaliku kriitika tõttu Hollywoodi «uusfilmide ja frantsiiside ajastu» kohta, teatab The Guardian .

Eastwood tegi 2. juunil avalduse, milles ütles, et ta pole Kurieri intervjueerijaga kunagi rääkinud ja et intervjuu on «täiesti võlts».