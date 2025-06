VIDEO «Nalja pärast.» Tallinna ühistranspordis varastatakse igal nädalal avariivahendeid ja vandaalitsetakse

«Tegelikult on see peaaegu iganädalane, kui mitte öelda igapäevane, et eeskätt just klaasipurustushaamreid kaasa võetakse. Tulekustuteid nii palju ja massiliselt ei lähe. Ma ei tea, kas see käib lainete või tujudega, aga mingi perioodilisusega kaob ka ports tulekustuteid. Võib-olla on see tellimuse peale, või lihtsalt täiskuu seis niisugune, aga nii ta läheb,» sõnas Lai.