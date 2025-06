Kreekas jagati õpilastele pastakaid, millele anti üllatav tähendus

Tríkala on linn, mis asub Kreekas Tessaalia piirkonna loodeosas ja on Tríkala piirkonnaüksuse halduskeskus. Kümned õpilased said Trikalas toimunud spetsiaalsel jumalateenistusel endale erilised pastakad, mis peaksid aitama neil eksamitel edu saavutada.