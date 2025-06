ELU25 Juku-Kalle Raid: Venemaa fopaa on küll ilus, aga enneaegne juubeldamine kindlasti ohtlik

See on muidugi tore, et Venemaa luure põrus ja võimaldas Ukrainal üsna tüüpilise veneliku segaduse tõttu nii-öelda kastiautoga pommituslennukeid rünnata, arvab Juku-Kalle Raid. Paraku ei muuda see hetkel sõjas midagi. Venemaa on julgeolekust nii läbi imbunud, et isegi kui too töötab vigadega, töötab ta ometi.​ Ja kindlasti põhjustab intsident Putinis vahkviha.