VIDEOLUGU Elanikud on mures piinlikult räpaste parkide pärast. «See pole elurikkus, vaid toome puugid linna projekt!»

Kadri liigub igal hommikul tööle Toompea nõlva ja Tornide väljakut läbides. «Lihtsalt kole on vaadata, kuidas maltsal on lastud põlvini kasvada. Kõik kohad on nõgeseid ja pikaks kasvanud võililli täis. Me võime ju rääkida, et see on elu- ja liigirikkus, aga tegelikult on linn hooldamata ja kõigel lastakse kasvada nii nagu jumal juhatab. Teeääred on heina täis, muruplatsid on nii niitmata, et mina seal küll istuda ei taha. Mitu sõbrannat on rääkinud, et nad on saanud kesklinnast puugi. Rääkimata sellest, mida arvavad meie räpasest linnapildist turistid,» on Kadri Tallinna linna väljanägemises pettunud.