Raul ja Romet Esko näitlemisest koos vendade Piusidega: väga mitu duublit läks katki, sest keegi meist ei suutnud naeru tagasi hoida

Kuigi Eskode tähelend on viimastel aastatel kõrge olnud ja suvi on täis muusikavideote, reklaamide ja sotsiaalmeedia sisu võtteid, siis mõlguvad neil mõttes suuremad projektid.

Võitluskunstidega tegelenud vennad tooksid võimaluse korral ekraanile rohkem märuliseriaale. «Meie viimane lühifilm «Topelt Turbo»​ oli väike katsetus ja vahepeal oli idee sellest arendada pikemat formaati. Peategelased peaksid kindlasti kaksikud olema. Kui meil oleksid vabad käed, siis teeksime midagi sellist, et Piusid on superpolitseinikud ja võitlevad koos kurjuse vastu allakäinud tulevikumaailmas, nagu Batmani Gotham Citys,» täpsustas Raul ja tõdes, et märuleid on turul praegu liiga vähe.

Ka näitlejatöös soovivad filmitegijad ennast rohkem proovile panna. «​Tegelikult on ükskõik, milline Eesti film annab meile võimaluse end näitlejana veelgi keerukamas rollis tõestada, see oleks lahe. Me oskame suht hästi igasuguseid stunte, hüppamisi ja kakluskoreograafiat teha. Kui keegi teeb mõnda «Karate Kid» või «​Fight Club» stiilis filmi, siis kindlalt holla at us [toim. – võtke meiega ühendust],» jätavad vennad ukse uutele projektidele avatuks.