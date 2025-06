Ott Lepland esmakordselt enda uuest kallimast: juhtus nii, et elu viis meid kokku

Saatejuhi Alari Kivisaare küsimusele, kas Otil pruut on, vastas muusik jaatavalt. «On ikka. Juba peaaegu aasta aega,» lisas ta.

Kus nad Kristiiniga kohtusid, muusik avaldama ei soostunud, öeldes vaid, et elu viis nad kokku. «Ju siis on midagi nilbet,» ütles Kivisaar. Kui raadiohääl uuris, millal pisiperet on oodata, nentis muusik: «Eks elu näitab, ega siukse asjaga ei saa ju nii pea ees tulle tormata.»