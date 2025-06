LOOSI, LOOSI Soojamaareisi lennupiletid võitnud tiktokker Loositädi teeb võidu rahaks, korraldaja sõnul ei ole see aga lubatud

Hanna-Liisa Kalinina ehk Loositädi​ on avalikkusele tuntud kui kõmuline tiktokker. Nimelt on tema väljaütlemised väga palju meelehärmi tekitanud. Lisaks sellele, et naisel on terav keel, on tal ka tohutult loosiõnne! Varem auto võitnud Hanna-Liisa sai nüüd sama suure üllatuse osaliseks, kui ta võitis 24. mail Rakvere perepäeval laadaloteriiga lennupiletid Egiptusesse.