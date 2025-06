FÄNNID MARUVIHASED Ennast lesbina identifitseerinud JoJo Siwa on mehega suhtes

JoJo Siwa ja 32-aastane Briti tõsielustaar Chris Hughes kohtusid 2025. aasta aprillis saates «Celebrity Big Brother UK». Esialgu kirjeldas paar oma suhet kui platoonilist sõprust, kuid aja jooksul on nende suhe muutunud romantiliseks.

Hiljuti jagas Chris Snapchatis fotot, kus ta suudleb JoJot otsaette, nimetades teda uinuvaks kaunitariks​.



Pilt ajas Jojo fännid aga väga endast välja, sest praegu on käimas pride'i ​kuu, mis on pühendatud LGBT+ inimestele.



Pride'i paraadi peeti ka näiteks Tallinnas.