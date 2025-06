Möödunud nädalavahetusel krooniti 72. korda Miss World, kus tegi ajalugu Eestit esindanud Eliise Randmaa. 25-aastane Järvamaalt pärit neiu ​on ehe näide sellest, et unistamine on piiritu. Vähe sellest, et ta on väga tark, pääses ta ka kümne kauneima eurooplanna hulka.

«Olen väga uhke saavutatud tulemuse üle. 108 riigi seas selline tulemus. See on rohkem, kui oskasin loota,» kirjeldab Eliise enda emotsioone toimetusele.