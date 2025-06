«Kui lapsel on juba õhupall käes, kuidas sa ütled, et ei, anname tagasi, et see hind on ulme, no ei saa ju,» räägib toimetusele Loo perepäeval käinud pereema. Nimelt pani teda õhku ahmina õhupalli hind. Kui poest saab paki õhupalle paari euroga, siis laadal osati selle eest aga korralikku hinda küsida.