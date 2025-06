Siiri Sisask sai pärast pikka ootamist enda Facebooki konto tagasi: tunnen, nagu oleks heinakuhjast nõel üles leitud

«Ega ma lootnud enam, et enda siinset kontot kunagi enam kasutada saan, aga nüüd on küll juhtunud ime ja FB on mu konto taastanud!» rõõmustab ta. «Oli vist märtsi alguses, kui tabasin ehmatusega siin kontol kummalise tegevuse ning mõne karmi minuti jooksul konto lihtsalt sulguski, polnud vähimatki võimalust mul seda uuesti avada. Jajah. Nüüd siis olen tagasi!» kirjutab ta ja kiidab Facebooki meeskonda. «Suurim tänu FB meeskonnale, kes nähtavasti on tuvastanud häkkija ning ka tema tekitatud jäljed. Öelda on ainult nii palju, et maailm selles vallas on täis mõeldamatuid vangerdusi, ja mina küll tunnen praegu, nagu oleks heinakuhjast nõel üles leitud. Veelkord: suurim tänu!»