UUS SUVEHITT? Marco Tasane andis välja uue omanäolise loo: laul on kiitust saanud

Esistrippar ei väsi üllatamast! 50-aastane sekspomm Marco Tasane otsustas tänavu suve tervituseks luua midagi täiesti uut. Nimelt pole mees enda sõnul enne suvest lugu veel teinud ja niisiis sündis lugu pealkirjaga «Kuum suvi». Video valmis Tartus.



Laul valmis nagu ikka kiiresti. Lihtsad ja kõrvus kummitama jäävad sõnad said väga lihtsalt ja kiirelt paika ningloodud meloodia täiendas suvise loo hõngu mõnusa energiaga.​Kuigi pealkiri lubab päikest ja rannamelu, siis tegelikkus oli sootuks midagi muud: selle muusikavideo võtted kujunesid lausa ilmastiku ellujäämisretkeks.«Filmisime suvelugu, aga ilm oli katastroof. Vihma sadas ja õues oli vaevu 8 kraadi sooja. Päikest tuli suisa varastada. Ilmad olid jahedad, märjad ja pilvised. Aga kuidagi me saime need kaadrid tehtud,» kirjeldas artist võtteperioodi​ toimetusele.«Mina ütlesin veel naljatades, et mind täna ei filmitaks, kui sajab. Ja täpselt sel hetkel, kui kaameramees kaamera välja võttis, jäi vihm järgi,» meenutas Tasane.Tallinnast saabus võttepäeval kohale ka «rannapiiga», kes kehastas videos kaunist suvetibi.