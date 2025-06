MURUMURE Lapsevanemat pahandas niitmata plats mänguväljaku juures, kogukond leidis ise lahenduse

Ühismeedia grupis «Elva» käib ühe postituse all arutelu sellest, kas laste mänguväljaku ümber olevat muruplatsi üldse tuleb niita või muudab pikaks kasvanud hein mängimise hoopiski huvitavamaks. Kui postituse autorit pahandab, et Elva vald pole veel Kurekülasse niitma jõudnud, siis nii mõnigi vastab talle, et mure korral tuleks endal niiduk haarata ja plats korda teha. Just seda üks kohalik mees tegigi.