«Maalil on minu lapsed. Maalisin seda ajal, mil monteerisin kokku ka «Meie aasta Jaapanis» saadet,» ütles Tuuli Roosma (50) osta.ee lehel üles pandud kuulutuse juures. Maal kannab nime «Furry»​, mis on termin, mis tähistab inimest, kes tunneb ennast loomana.

«Algselt mõtlesin selle töö kindlasti perre jätta, aga kumbki poistest seda omale ei soovinud. Mina soovin küll, aga tore ongi loobuda asjadest, millest loobuda ei raatsi. Ma ei ole varem oma töid müünud, see on esimene. Alghind on 1 euro, aga loodan, et see tõuseb,» kirjutas ta.