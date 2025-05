Katrin Lust: Oleg Sõnajalg saadeti viimsele teele sõnadega «Sa elad ja lendad edasi!»

Viimase kümne aasta jooksul viis mind Oleg Sõnajalaga kokku palju erinevaid lugusid. Tema kopteriga olen sõitnud mitmeid kordi nii Saaremaal kui maismaal ja nende sõitude ajal on mul olnud rumalust küsida temalt: «Oleg, kas Sa ei karda, et kopter kukub alla!»

Mäletan nii hästi, kuidas Oleg hoidis käsi lennuroolil, naeratas ja teatas rahumeelselt, et suurem võimalus on surma saada Tallinn-Tartu maanteel kui õhus ja kopteriga. Mäletan ka seda, kui ta ütles, et see võimalus on üks miljonist.

Laupäeva hommikul kella kümne paiku Jaani kirikusse sisse astudes kummitavad need sõnad mul kogu aeg peas. «Oleg, Sina olidki see üks miljonist!»

Palju aastaid tagasi korraldasin lastekodu lastele jõuludeks üllatust ja küsisin Olegi käest, kas ta oleks nõus paari lapsega tegema kopterisõitu. Lapsed olid rõõmust ogarad, kui Oleg tegi nendega koos tiiru Tallinna kohal. Ma tänasin teda seal linnahalli katusel veel mitu korda selle eest, aga tema ütles: «Mul oli endal ka suur rõõm seda teha!»

Ja kui vaatan telefonis kõige viimast sõnumit temalt, on seal kirjas midagi väga Olegile omast: «Helistasin lihtsalt, et sind julgustada kohtuasjades. Mul on palju kogemust.»