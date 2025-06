ARMAS KLÕPS Poliitik Jüri Ratas tähistas ema sünnipäeva: oled väga kallis

«Kallis ema! Palju õnne sünnipäevaks ja ikka tugevat tervist Sulle. Oli väga tore täna koos Sinu ja lastega istuda ühises sünnipäevalauas. Oli väga huvitav kuulata Sinu mõtisklusi nooruspõlvest ja elutarkustest ning nendest raskustest, mida Sinu põlvkond on pidanud läbi elama,» kirjutab endine peaminister Jüri Ratas enda ühismeedias, lisades, et ema on talle väga kallis.