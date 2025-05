Operatsioonist taastuv Andres Puusepp põnevast väljakutsest: ei osanud isegi unes näha, et mulle selline pakkumine tehakse

Hiljuti pandi koos Grete Kulla ja Jürgen Pärnsaluga väärikas punkt teleprojektile «Kolmekas». See oli Puusepa sõnul üks lahedamaid projekte, milles ta kaasa teinud on. «Tegime teadlikult kõike natukene teistmoodi kui tavalises telesaates. Võib-olla kõik inimesed ei suutnud sellega nii hästi harjuda või omaks võtta, aga mida aeg edasi, seda paremini meil läks ja saime igasuguseid pööraseid asju teha. Vabadust ja mõnusat kulgemist oli rohkem kui teistes teleprojektides,» on Andres tänulik.

Suvel hakkab ta filmima uut projekti, mis jõuab ETV eetrisse kas sügisel või järgmisel kevadel. Samuti on lähikuudel ees ootamas palju päevajuhtimisi ja ettevalmistusi suurüritusteks. «Järgmisel aastal on üks välismaa kontsert, millega juba praegu jõudsasti tegeleme. Päris suur rõhk läheb ka «Romeole ja Juliale», sest nii suurt muusikali pole Eestis kunagi varem olnud. Produktsioon, näitlejate arv, sümfooniaorkester ja Terminaatori bänd teevad kokku midagi tõesti ägedat ja tulemas on ainult kolm etendust. Söön oma mütsi ära, kui aasta lõpuks pole piletid välja müüdud,” sõnas ta entusiastlikult. Lisaks kõigele sellele on ta peaaegu igapäevaselt tööl raadios ja ees on ootamas 4.juulil toimuv suur Star FM 25 staadionikontsert.»

Tiheda töögraafiku miinuspoolena tõdes Puusepp, et aega perega veetmiseks võiks olla rohkem. «Tahaks palju rohkem kodus olla, aga väikese kurbusega tunnistan täiesti ausalt, et seda aega on liiga vähe. Tütar Lisee saab peagi aasta ja kolmekuuseks ja praegu on ilusad, tähtsad hetked ta elus. Ta kõnnib, ütleb mingeid sõnu, toimetab ja näitab oma iseloomu. See on tegelikult väga äge! Kiitused mu kallile naisele Sandrale, kellel on lapse osas märgatavalt suurem koormus. Mul on väga suur austus ta vastu, » on Andres tänulik.