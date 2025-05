ELU25 Juku-Kalle Raid: Riigikontrolli auditi juht ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor kutsehariduse reformist

Hiljaaegu avaldatud Riigikontrolli audit tõi välja, et haridusliku erivajadusega õpilased ei saa kutsekoolides vajalikku tuge. 90 protsenti kutsekoolidest märkis, et nad ei suuda pakkuda haridusliku erivajadusega õpilastele tarvilikus mahus kõiki vajalikke tugiteenuseid ega -meetmeid. Samuti seda, et HEV õpilaste rahaline toetamine kutsekoolides on oluliselt kehvemini tagatud kui üldhariduskoolides ning sedavõrd suur erinevus ei ole põhjendatud. Seda ilmestab ka üks arv – kutsekoolides õpib kokku 3600 HEV-märkega õppijat ja kõigi nende peale on kokku vaid 52 tugispetsialisti.