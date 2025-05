ARMSAD KLÕPSUD Kersti Tootsist sai kuuekordne vanaema: väike ime leidis paikse koha Mimmi südames

Ettevõtja Kersti Toots teatab ühismeedias, et sündis tema 6. lapselaps. Nimelt sai tema ja Jaan Tootsi vanem poeg Erhard 22. mail tütre isaks.

Kroonikale lisas Kersti, et ta on vanaemana korrektne ja täpne: «Kõik on joone peal, hoitud, korras. Olin ka oma lastega selline korrektne.»