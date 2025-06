SEKSIMARATON VIIS NAISE HAIGLASSE OnlyFansitar magas kuue tunni jooksul 583 mehega: olen pärast väljakutset palju verd kaotanud

28-aastane Austraalia OnlyFansi staar Annie Knight on tuntud oma ekstreemsete seksuaalsete väljakutsete poolest. Üks neist aga lõppes lausa haiglas, sest sisulooja seksis 583 ​erineva mehega ühel päeval, vahendab Iltalehti.

«Lõppude lõpuks tahavad need mehed lihtsalt seksi. Mis siis, et mina pakun seda neile tasuta,» räägib naine.​